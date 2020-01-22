«Думать надо!»: Онищенко – об ограничении въезда китайцев в Россию из-за коронавируса
Въезд в Россию китайским туристам – в случае стремительного распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV – необходимо будет запретить. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Газета.ру.
Кроме того, бывший главный санитарный врач заявил, что не рекомендует россиянам посещать Китай – ни с туристическими, ни с деловыми целями. Также Онищенко обратил внимание на то, что ситуацию с распространением вируса осложняет грядущее празднование Нового года в Китае. А это, по его словам, приведет к значительной миграции. Не исключено, что китайцы приедут и на Дальний Восток. Тогда вирус может попасть, например, в Хабаровск и Благовещенск.
Согласно последним данным, в Китае от коронавируса скончались девять заболевших, подтверждено 440 случаев заражения.
Между тем, разработка российской вакцины против коронавируса, обнаруженного в Китае, займет не менее полугода. Об этом рассказал замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Герман Шипулин, пишет Свободная пресса. По его словам, ведомство уже приступило к работе по созданию данной вакцины.
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