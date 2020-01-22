«Думать надо!»: Онищенко – об ограничении въезда китайцев в Россию из-за коронавируса

Въезд в Россию китайским туристам – в случае стремительного распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV – необходимо будет запретить. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Газета.ру.

Кроме того, бывший главный санитарный врач заявил, что не рекомендует россиянам посещать Китай – ни с туристическими, ни с деловыми целями. Также Онищенко обратил внимание на то, что ситуацию с распространением вируса осложняет грядущее празднование Нового года в Китае. А это, по его словам, приведет к значительной миграции. Не исключено, что китайцы приедут и на Дальний Восток. Тогда вирус может попасть, например, в Хабаровск и Благовещенск.