Первый случай заболевания новым коронавирусом подтвердили в Таиланде

Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило первый случай заражения местного жителя новым коронавирусом. Как сообщает Bangkok Post, речь идёт о 73-летней женщине, которая вернулась в королевство из китайского города Ухань перед Новым годом. Отмечается, что тайские медики вовремя взяли ситуацию под контроль, и сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, однако она находится в карантине, пишет Газета.ру.

Кстати, ранее сообщалось, что в Таиланде находятся трое граждан Китая, которые являются носителями коронавируса. Они были помещены в карантин сразу по прибытии в страну – симптомы заболевания у них были обнаружены в зоне медицинского контроля в аэропортах.