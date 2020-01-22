Первый случай заболевания новым коронавирусом подтвердили в Таиланде
Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило первый случай заражения местного жителя новым коронавирусом. Как сообщает Bangkok Post, речь идёт о 73-летней женщине, которая вернулась в королевство из китайского города Ухань перед Новым годом. Отмечается, что тайские медики вовремя взяли ситуацию под контроль, и сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, однако она находится в карантине, пишет Газета.ру.
Кстати, ранее сообщалось, что в Таиланде находятся трое граждан Китая, которые являются носителями коронавируса. Они были помещены в карантин сразу по прибытии в страну – симптомы заболевания у них были обнаружены в зоне медицинского контроля в аэропортах.
Согласно последним данным, в Китае от коронавируса скончались девять заболевших, подтверждено 440 случаев заражения.
Из-за вспышки эпидемии Всемирная Ассоциация Здравоохранения (ВОЗ) намерена провести экстренное заседание. Тем временем зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что 2019-nCoV может мутировать и начать распространяться не только воздушно-капельным путем, передает RT.
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