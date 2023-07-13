Дума поддержала поправку о запрете усыновления детей из-за смены пола будущего родителя

Депутаты Государственной Думы одобрили поправку в семейное законодательство РФ об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол, сообщает РИА Новости.

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Изменения затронут статью 16 Семейного кодекса, в которой перечисляются все условия прекращения брака.

Новый нормативный акт также устанавливает запрет на усыновление несовершеннолетних, если у одного или обоих предполагаемых родителей есть справка о смене пола.

Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента в мае депутатами всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Ранее Вячеслав Володин анонсировал, что Госдума в июле примет решение о запрете смены пола, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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