Дума поддержала поправку о запрете усыновления детей из-за смены пола будущего родителя

Изменения затронут статью 16 Семейного кодекса, в которой перечисляются все условия прекращения брака.

Новый нормативный акт также устанавливает запрет на усыновление несовершеннолетних, если у одного или обоих предполагаемых родителей есть справка о смене пола.

Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента в мае депутатами всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Ранее Вячеслав Володин анонсировал, что Госдума в июле примет решение о запрете смены пола, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

