Три человека пострадали после столкновения с уборочной техникой в Москве
29 апреля 202516:26
Маршрутка столкнулась с уборочной машиной на Волоколамском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили в столичной прокуратуре.
По предварительным данным, три человека обратились за медицинской помощью.
Прокуратура Северо-Западного административного округа устанавливает все причины ДТП.
Ранее 18 российских туристов пострадали после аварии с автобусом в турецкой Анталье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru