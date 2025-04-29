Три человека пострадали после столкновения с уборочной техникой в Москве

Маршрутка столкнулась с уборочной машиной на Волоколамском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, три человека обратились за медицинской помощью.

Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализировали 17 человек

Прокуратура Северо-Западного административного округа устанавливает все причины ДТП.

Ранее 18 российских туристов пострадали после аварии с автобусом в турецкой Анталье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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