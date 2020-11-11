Духовное собрание мусульман: заявление о браках с иноверцами - рекомендация
Браки между мужчиной-мусульманином и женщиной другой религии возможны, сообщил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
При этом он отметил, что девушка, исповедующая ислам, выйти за христианина не может.
Так Крганов прокомментировал заявление Духовного управления мусульман России.
«Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания», — сказал глава Духовного собрания мусульман России. Таким образом, вопрос о вступлении в брак с женщиной другой религии полностью решает мужчина.
Исламское право не дает возможности девушке-мусульманке сочетаться браком с мужчиной другой религии, отметил муфтий.
По его словам, выпущенное предписание Духовного управления мусульман России носит исключительно рекомендательный характер.
Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов ранее в эфире НСН заявил, что заключение духовного управления мусульман составлено крайне некомпетентно. «Влияние духовного управления мусульман РФ – всего 350 мечетей. И большинство из них находится в русских городах, поэтому никто не будет соблюдать эту норму. Они сделали глупость», - отметил исламовед.
Тем временем, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что православные тоже должны относиться с осторожностью к межконфессиональным бракам. «В канонах церкви это вообще запрещено, нельзя на неправославной жениться», - подчеркнул Кураев.
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