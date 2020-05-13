Россияне оценили дистанционное празднование Дня Победы
Большинство россиян положительно оценивает прошедшие в новом формате акции 9 мая и рекомендует их повторить. Половина участвовала в них на День Победы в этом году.
Ограничительные меры из-за коронавируса внесли существенные коррективы в празднование Дня Победы в этом году. Традиционный парад на Красной площади и шествие «Бессмертный полк» в 75-ю годовщину важнейшего исторического события были отложены. Вместо них россияне смотрели за полётами военной авиации и парадом кораблей, а также участвовали в тематических акциях в новом формате.
В частности, в рамках акции «Бессмертный полк» россияне выходили на балконы с портретами участников войны. Также состоялась вечерняя акция «Свет Победы», когда в окнах жилых домов одномоментно зажгли свечи и включили фонарики в память о погибших в Великую Отечественную войну. Россияне также вывешивали российский флаг с георгиевской ленточкой в окнах и на балконах, поздравляли ветеранов во дворах (иногда даже проводились мини-парады), оформляли окна домов рисунками о Победе со словами благодарности.
Как показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 51% опрошенных или члены его семьи поучаствовали как минимум в одной акции в честь Дня Победы. 62% респондентов согласились с мнением, что праздничные мероприятия на 9 мая привели к проявлению чувства душевного подъёма и ощущения единения народа.
Социологи выяснили, что ко всем проходившим 9 мая акциям абсолютное большинство россиян (87-93%) отнеслись положительно. В акции «Окна Победы» участвовали 26% опрошенных, в акции «Свет Победы» и «Флаги России. 9 мая» - по 24% респондентов. Ко всенародному исполнению песни «День Победы» подключился 21% наших соотечественников, 20% присоединились к акции «Бессмертный полк» на балконах.
Многие россияне заявили, что рекомендовали бы проводить вместе с мероприятиями в традиционном формате в следующем году акцию с поздравлением ветеранов во дворах (69%), а также акцию с исполнением заветных желаний ветеранов «Мечты победителей» (62%).
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