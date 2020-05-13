Россияне оценили дистанционное празднование Дня Победы

В частности, в рамках акции «Бессмертный полк» россияне выходили на балконы с портретами участников войны. Также состоялась вечерняя акция «Свет Победы», когда в окнах жилых домов одномоментно зажгли свечи и включили фонарики в память о погибших в Великую Отечественную войну. Россияне также вывешивали российский флаг с георгиевской ленточкой в окнах и на балконах, поздравляли ветеранов во дворах (иногда даже проводились мини-парады), оформляли окна домов рисунками о Победе со словами благодарности.

Как показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 51% опрошенных или члены его семьи поучаствовали как минимум в одной акции в честь Дня Победы. 62% респондентов согласились с мнением, что праздничные мероприятия на 9 мая привели к проявлению чувства душевного подъёма и ощущения единения народа.

Социологи выяснили, что ко всем проходившим 9 мая акциям абсолютное большинство россиян (87-93%) отнеслись положительно. В акции «Окна Победы» участвовали 26% опрошенных, в акции «Свет Победы» и «Флаги России. 9 мая» - по 24% респондентов. Ко всенародному исполнению песни «День Победы» подключился 21% наших соотечественников, 20% присоединились к акции «Бессмертный полк» на балконах.