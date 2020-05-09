От Арбениной до Сукачева, под «Смуглянку» и «День победы». Как наши празднуют 75-летие
На дворе - карантин, на календаре - 9 мая, а в душе - гордость. Музыканты «НАШЕго радио» празднуют 75-летие Победы в Великой Отечественной войне вместе со всей страной.
Песни и стихи - вот то, что сейчас может лучше всего передать состояние тех насыщенных четырех лет и радость каждого 9 мая 1945. Но даже они не меняются из года в год. Вместе с Юрием Музыченко, Дианой Арбениной, Гариком Сукачевым, Валерием Кипеловым и другими артистами «НАШЕ радио» представило слушателям совершенно новый взгляд на привычные композиции военной эпохи.
В рубрике «История одной песни» музыканты рассказали, в каких обстоятельствах были созданы культовые песни о войне. Фронтмен группы Uma2rman Владимир Кристовский поведал об истории гимна 9 мая - «День Победы», про «Смуглянку» рассказал Александр Ф. Скляр, а секреты «Темной ночи» раскрыл Сергей Галанин:
«Лирическую песню «Темная ночь» композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов написали в 1943 году специально для фильма «Два бойца». У режиссера Леонида Лукова не получалось снять убедительный кадр с солдатом. После множества неудачных попыток ему пришла в голову мысль, что решить эту сцену может песня. Богословский сел за рояль и чуть ли не сразу предложил мелодию, а Агатов также быстро сочинил текст. Тут же, среди ночи, был разбужен Марк Бернес, и вскоре фонограмма была готова. В фильме главный герой, Аркадий Дзюбин, поет ее под гитару - ночью, во время дождя, в прифронтовой землянке с протекающей кровлей. Любопытно, что первая матрица пластинки пострадала от слез работницы завода, которая не смогла сдержать чувств, слушая песню».
Уже с 27 апреля в эфире можно слышать ключевые военные песни в исполнении звезд отечественной рок-сцены. Свой вариант композиции «Где-то далеко», прозвучавшей драме «17 мгновений весны», представила группа The Hatters. «Ночные снайперы» исполнили «Мы за ценой не постоим» - песню поколения в непривычно «мягкой» аранжировке. Обрела новую жизнь и «Враги сожгли родную хату» в «руках» Гарика Сукачева, который отметил, что эта композиция имеет для него особенное значение, но почему - сохранил в секрете.
Кульминацией станет специальный выпуск программы «Чартова Дюжина» (8 и 9 мая). Кроме праздничной подборки каверов каждый музыкант расскажет, почему выбор его команды пал на тот или иной военный хит.
Лидер группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко о песне «За того парня»:
«Кроме того, что оригинал песни «За того парня» создан настоящими профессионалами своего дела - поэтом Робертом Рождественским и композитором Марком Фрадкиным - она также звучит в титрах моего любимого фильма, который я всегда пересматриваю 9 мая - «В бой идут одни старики». Я, кстати, слушал, наверное, все известные исполнения этой композиции - версию Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других. Для меня это особенная композиция, и мне кажется, что «Ундервуд» тоже очень классно ее записали».
На протяжении недели ведущие «НАШЕго радио» рассказывают о городах-героях в рубрике «Города нашей победы» , в эфире прозвучат фрагменты из кинофильмов «В бой идут одни старики», «Они сражались за родину» и др. Не обойдется и без стихов - Алексей Кортнев прочтет «Последнюю войну» Брюсова, Сергей Галанин - стихотворение Владимира Высоцкого «Братские могилы» и многое другое.
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