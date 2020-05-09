От Арбениной до Сукачева, под «Смуглянку» и «День победы». Как наши празднуют 75-летие

Песни и стихи - вот то, что сейчас может лучше всего передать состояние тех насыщенных четырех лет и радость каждого 9 мая 1945. Но даже они не меняются из года в год. Вместе с Юрием Музыченко, Дианой Арбениной, Гариком Сукачевым, Валерием Кипеловым и другими артистами «НАШЕ радио» представило слушателям совершенно новый взгляд на привычные композиции военной эпохи.

В рубрике «История одной песни» музыканты рассказали, в каких обстоятельствах были созданы культовые песни о войне. Фронтмен группы Uma2rman Владимир Кристовский поведал об истории гимна 9 мая - «День Победы», про «Смуглянку» рассказал Александр Ф. Скляр, а секреты «Темной ночи» раскрыл Сергей Галанин:

«Лирическую песню «Темная ночь» композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов написали в 1943 году специально для фильма «Два бойца». У режиссера Леонида Лукова не получалось снять убедительный кадр с солдатом. После множества неудачных попыток ему пришла в голову мысль, что решить эту сцену может песня. Богословский сел за рояль и чуть ли не сразу предложил мелодию, а Агатов также быстро сочинил текст. Тут же, среди ночи, был разбужен Марк Бернес, и вскоре фонограмма была готова. В фильме главный герой, Аркадий Дзюбин, поет ее под гитару - ночью, во время дождя, в прифронтовой землянке с протекающей кровлей. Любопытно, что первая матрица пластинки пострадала от слез работницы завода, которая не смогла сдержать чувств, слушая песню».