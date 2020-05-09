Арбенина ветеранам: Обещаем сохранить мир, который вы подарили
Диана Арбенина, Вадим Панов, Алексей Мухин поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Лидер группы «Ночные снайперы» поблагодарила ветеранов
Диана Арбенина: «В рамках проекта «Память Победы» я хочу обратиться к нашим ветеранам. Я хочу вам сказать, что мы очень благодарны, я хочу вам сказать, что мы вас очень любим и очень ценим то, что вы сделали. Я хочу сказать вам, что мы постараемся не допустить повторения войны, повторения 27 миллионов павших. Войну забыть невозможно, в войне можно только победить. Я это очень хорошо понимаю. В Великой Отечественной войне принимала участие и моя семья, были и погибшие, были выжившие. Поэтому сегодня, спустя 75 лет, я имею право сказать вам еще раз спасибо, сказать, что я помню, сказать, что я буду делать все, чтобы сохранить мир, который вы нам подарили», – сказала Диана Арбенина в беседе с НСН.
Писатель рассказал о своем пропавшем дедушке
Вадим Панов: «В первую очередь, я хочу поздравить всех с праздником Великой Победы, с днем, который стал символом нашей гордости и нашей силы. И в рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своем дедушке, Петре Васильевиче Панове. Осенью 1941 года после того, как немцы взяли Вязьму, фронт практически рухнул, подразделение моего деда перебросили в Можайский укрепленный район, на оборонительную линию, которую строили быстро и наспех для того, чтобы дать время подготовить стратегическую оборону Москвы. Туда отправились очень много людей, очень много солдат, офицеров, у которых была задача – продержаться. Семья моего отца, моего деда жила тогда под Можайском. И отец, которому тогда было шесть лет, рассказывал, что увидел дедушку в последний раз, моего дедушку. Капитан Панов успел зайти домой, попрощаться, потом сел в грузовик, и они уехали, а семья отправилась в эвакуацию. И больше моего деда никто не видел. Такая простая история, которых в те годы были тысячи, может даже миллионы. С праздником, друзья! Давайте вспомним тех, благодаря кому мы сегодня живы», – поделился Вадим Панов со слушателями НСН.
Политолог вспомнил своих бабушку и дедушку
Алексей Мухин: «В рамках проекта «Память Победы» я хочу рассказать о своих бабушке и дедушке. Дед, Марченко Олег Константинович, служил на границе с Ираном, он больше молчал, чем рассказывал об этой войне, но всегда с гордостью носил медали по праздникам. Бабушка, Марченко Юлия Васильевна, работала в тылу. И тоже носила медали. Они оба уже ушли, но я буду помнить и любить их всегда. Как и вы будете всегда помнить и любить своих легендарных, героических предков», – рассказал Алексей Мухин в беседе с НСН.
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