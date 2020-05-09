Арбенина ветеранам: Обещаем сохранить мир, который вы подарили

Диана Арбенина: «В рамках проекта «Память Победы» я хочу обратиться к нашим ветеранам. Я хочу вам сказать, что мы очень благодарны, я хочу вам сказать, что мы вас очень любим и очень ценим то, что вы сделали. Я хочу сказать вам, что мы постараемся не допустить повторения войны, повторения 27 миллионов павших. Войну забыть невозможно, в войне можно только победить. Я это очень хорошо понимаю. В Великой Отечественной войне принимала участие и моя семья, были и погибшие, были выжившие. Поэтому сегодня, спустя 75 лет, я имею право сказать вам еще раз спасибо, сказать, что я помню, сказать, что я буду делать все, чтобы сохранить мир, который вы нам подарили», – сказала Диана Арбенина в беседе с НСН.

