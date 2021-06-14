ДС «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19
Под санкции может попасть дворец спорта «Мегаспорт». Там во время концерта группы «Звери» допустили грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Об этом рассказал заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Воронков.
ДС «Мегаспорт» могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на срок до 90 суток.
«В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к дворцу спорта «Мегаспорт», в котором проводился концерт группы «Звери». Дополнительный мониторинг социальных сетей выявил грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями концерта. Представители администрации будут вызваны в Объединение для составления протокола», - сказал Дмитрий Воронков.
Он отметил, что за данные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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