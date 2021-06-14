ДС «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

Под санкции может попасть дворец спорта «Мегаспорт». Там во время концерта группы «Звери» допустили грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Об этом рассказал заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Воронков.

ДС «Мегаспорт» могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на срок до 90 суток.