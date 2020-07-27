Онищенко рассказал, как больным диабетом не умереть от COVID-19

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета. При этом больные диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета. Их исследование опубликовано в журнале MedicalXpress.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН согласился с утверждением, что больные с диабетом подвержены более серьезному риску. По его словам, высокий уровень смертности можно избежать, если своевременно выявлять инфекцию и качественно оказывать медицинскую помощь.