Онищенко рассказал, как больным диабетом не умереть от COVID-19
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, какие пациенты относятся к группе риска в пандемию коронавируса.
Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета. При этом больные диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета. Их исследование опубликовано в журнале MedicalXpress.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН согласился с утверждением, что больные с диабетом подвержены более серьезному риску. По его словам, высокий уровень смертности можно избежать, если своевременно выявлять инфекцию и качественно оказывать медицинскую помощь.
«Как только появился COVID, в группу риска отнесли старшее поколение, страдающее онкологией, эндокринными заболеваниями и кардиологией. А самое распространенное эндокринное заболевание – сахарный диабет. Мы говорили, что в группу риска относится и молодое поколение, но с этой же патологией. Что касается риска в 12 раз, это, прежде всего, конечно, зависит от качества оказания медицинской помощи, своевременности выявления коронавируса, полноты лечения. У американцев вообще сейчас очень серьезная ситуация, видимо, они делают выводы на основании своих случаев. У нас немного другая схема лечения. Молодое поколение с коронавирусом, не имеющее симптомов, мы оставляем дома, а старшее, как правило, госпитализируется. По данным американских врачей, у них очень много смертей домашних. Поэтому, возможно, и взялась такая цифра», - добавил он.
Сам по себе диабет даёт серьёзные осложнения в виде болезни почек, нарушения иннервации конечностей, инфаркта миокрада. Кроме того, диабет снижает иммунные защитные функции организма, что особенно опасно во время пандемии коронавируса.
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