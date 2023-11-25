Друг Николая Дроздова опроверг слухи об ухудшении здоровья телеведущего

Ранее в Telegram-каналах сообщали, что Дроздову якобы потребовалась медицинская помощь.



«Если бы что-то было, то концерт был бы отменён. Мы ничего не отменяем. Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу. После концерта в начале декабря у нас запланировано экологическое путешествие на машинах», — рассказал Мирошник RT.

Ранее Николай Дроздов в интервью НСН заявил, что новый издатель журнала «В мире животных», бывший студент телеведущего, не посвящает его в детали работы.



