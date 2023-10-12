Телеведущий Дроздов опроверг ухудшение здоровья

Он подчеркнул, что только за последний год СМИ объявляли о его смерти шесть раз.

«Это же фейки, сейчас на фейках люди живут», - прокомментировал Дроздов очередные слухи о его плохом самочувствии.

Он также добавил, что сейчас занят зарядкой.

Ранее Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

