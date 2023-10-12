Телеведущий Дроздов опроверг ухудшение здоровья
12 октября 202320:16
Знаменитый ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов заявил, что сейчас находится у себя дома и чувствует себя прекрасно, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что только за последний год СМИ объявляли о его смерти шесть раз.
«Это же фейки, сейчас на фейках люди живут», - прокомментировал Дроздов очередные слухи о его плохом самочувствии.
Он также добавил, что сейчас занят зарядкой.
Ранее Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru