Телеведущий Дроздов опроверг ухудшение здоровья

Знаменитый ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов заявил, что сейчас находится у себя дома и чувствует себя прекрасно, сообщает РИА Новости.

Shot: У Николая Дроздова катаракта и глаукома

Он подчеркнул, что только за последний год СМИ объявляли о его смерти шесть раз.

«Это же фейки, сейчас на фейках люди живут», - прокомментировал Дроздов очередные слухи о его плохом самочувствии.

Он также добавил, что сейчас занят зарядкой.

Ранее Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:СМИФейковые НовостиЗдоровьеНиколай Дроздов

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