Друг Дроздова рассказал, что телеведущий готовит лекции о космосе

Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо, он каждый день ходит на прогулки. Об этом рассказал aif.ru его друг художник Константин Мирошник. По его словам, сообщения о плохом самочувствии телеведущего – «вранье».

Дроздов каждое утро делает зарядку, выходит на улицу, занимается скандинавской ходьбой, рассказал собеседник издания. Он добавил, что его друг готовится к лекциям «об устройстве дальнего космоса».

Представитель Митты сообщил, что режиссер общается только с сыном

Ранее СМИ сообщали, что Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенной утомляемости.

В сентябре телеграм-каналы сообщили, что Дроздов в новом учебном году будет консультировать студентов кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова, где он является профессором.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеНиколай Дроздов

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