Друг Дроздова рассказал, что телеведущий готовит лекции о космосе

Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо, он каждый день ходит на прогулки. Об этом рассказал aif.ru его друг художник Константин Мирошник. По его словам, сообщения о плохом самочувствии телеведущего – «вранье».

Дроздов каждое утро делает зарядку, выходит на улицу, занимается скандинавской ходьбой, рассказал собеседник издания. Он добавил, что его друг готовится к лекциям «об устройстве дальнего космоса».