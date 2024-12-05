Друг Дроздова рассказал, что телеведущий готовит лекции о космосе
Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо, он каждый день ходит на прогулки. Об этом рассказал aif.ru его друг художник Константин Мирошник. По его словам, сообщения о плохом самочувствии телеведущего – «вранье».
Дроздов каждое утро делает зарядку, выходит на улицу, занимается скандинавской ходьбой, рассказал собеседник издания. Он добавил, что его друг готовится к лекциям «об устройстве дальнего космоса».
Ранее СМИ сообщали, что Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенной утомляемости.
В сентябре телеграм-каналы сообщили, что Дроздов в новом учебном году будет консультировать студентов кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова, где он является профессором.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Преподавателю московского вуза пригрозили увольнением за малиновые волосы
- СМИ: Французский «ПСЖ» захотел купить еще одного игрока ФК «Краснодар»
- В СК ответили на обвинения Кадырова
- Книга Тейлор Свифт стала самым успешным изданием года в США
- Великобритания отказалась возвращать скульптуры Парфенона Греции
- Путин попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов
- Друг Дроздова рассказал, что телеведущий готовит лекции о космосе
- SpaceX вывела на орбиту спутники Starlink для прямого подключения к телефонам
- Путин призвал честно сообщать о лимитах по семейной ипотеке
- Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru