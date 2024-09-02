СМИ: Николай Дроздов в новом учебном году вернётся к работе со студентами
Телеведущий Николай Дроздов в новом учебном году будет консультировать студентов кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова, где он является профессором. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
В материале уточняется, что по состоянию здоровья ведущий передачи «В мире животных» не сможет вести лекции очно как раньше, однако будет проводить консультации для студентов.
Ранее СМИ сообщали, о том, что Дроздов борется с онкологическим заболеванием. Как утоняется в материале, близкие Дроздова рассказали, что в его лечении наблюдается положительная динамика, он чувствует себя хорошо и готовится к работе.
Ранее представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что его отец - народный артист России Бедрос Киркоров попал в больницу, передает RT.
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