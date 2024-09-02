СМИ: Николай Дроздов в новом учебном году вернётся к работе со студентами

Телеведущий Николай Дроздов в новом учебном году будет консультировать студентов кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова, где он является профессором. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале уточняется, что по состоянию здоровья ведущий передачи «В мире животных» не сможет вести лекции очно как раньше, однако будет проводить консультации для студентов.