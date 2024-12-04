Представитель Митты сообщил, что режиссер общается только с сыном
4 декабря 202412:55
Режиссер, народный артист РФ Александр Митта общается только с сыном, пишет сайт aif.ru со ссылкой на его представителя Геннадия Иванова.
По его словам, сейчас режиссер не подпускает к себе никого кроме сына.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Митту могут ампутировать стопы из-за сухого некроза. По данным СМИ режиссер уже больше года находится в лежачем положении и не может разговаривать.
При этом в середине ноября сын народного артиста РФ опровергал, что состояние режиссера ухудшилось, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru