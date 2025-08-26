Бастрыкин поручил содействовать спасению российской альпинистки Наговициной
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил содействовать спасению альпинистки Натальи Наговициной, которая получила травму и застряла в горах Киргизии. Об этом рассказали в Информационном центре Следкома.
«Бастрыкин поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС... и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении», — указано в сообщении.
Специалисты должны предоставить оперативный доклад.
Ранее Наталья Наговицина сломала ногу во время восхождения на пике Победы в Кыргызстане, пишет «Свободная пресса». Женщина застряла в горах на высоте около 7 километров, оперативно эвакуировать ее не удалось. Позже стало известно, что операция по спасению альпинистки была официально завершена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группы риска: Кого нужно прививать от гриппа в первую очередь
- СМИ: Трамп четыре раза пытался поговорить по телефону с премьером Индии
- Онищенко назвал штаммы, которые будут доминировать в предстоящем сезоне
- В Херсонской области АЗС и авто загорелись из-за попадания дрона
- Бастрыкин поручил содействовать спасению российской альпинистки Наговициной
- СМИ: Пентагон хочет применять ИИ для пропаганды за границей
- «Синдром 7 сентября»: Онищенко предупредил о росте заболеваемости в школах
- Торговые центры попросили у «бюрократов» двухлетнюю отсрочку для эскалаторов
- Россиянам запретят заводить более десяти банковских карт
- В России около 5 млн детей прошли летнее оздоровление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru