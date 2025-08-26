Бастрыкин поручил содействовать спасению российской альпинистки Наговициной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил содействовать спасению альпинистки Натальи Наговициной, которая получила травму и застряла в горах Киргизии. Об этом рассказали в Информационном центре Следкома.

Надежда канула? Почему отказались спасать альпинистку Наговицину с пика Победы

«Бастрыкин поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС... и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении», — указано в сообщении.

Специалисты должны предоставить оперативный доклад.

Ранее Наталья Наговицина сломала ногу во время восхождения на пике Победы в Кыргызстане, пишет «Свободная пресса». Женщина застряла в горах на высоте около 7 километров, оперативно эвакуировать ее не удалось. Позже стало известно, что операция по спасению альпинистки была официально завершена.

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
