Бастрыкин поручил содействовать спасению российской альпинистки Наговициной

«Бастрыкин поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС... и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении», — указано в сообщении.

Специалисты должны предоставить оперативный доклад.

Ранее Наталья Наговицина сломала ногу во время восхождения на пике Победы в Кыргызстане, пишет «Свободная пресса». Женщина застряла в горах на высоте около 7 километров, оперативно эвакуировать ее не удалось. Позже стало известно, что операция по спасению альпинистки была официально завершена.

