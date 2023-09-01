Драку в ТЦ Москвы назвали постановочной

Драка спортсменов со зрителями в торговом центре «Ривьера» в Москве оказался постановочной, сообщает Telegram-канал Mash.

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Так промоушен решил привлечь внимание к своим боям. Карт-бланш на перформанс получил боец Шовхал Чурчаев. При этом сотрудники правоохранительных органов успели задержать особо буйных участников акции. В отделе полиции они признались, что конфликт был постановочным.

Ранее стало известно, что драка началась в холле торгового центра. Охрана не смогла вовремя остановить потасовку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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