Драку в ТЦ Москвы назвали постановочной

Так промоушен решил привлечь внимание к своим боям. Карт-бланш на перформанс получил боец Шовхал Чурчаев. При этом сотрудники правоохранительных органов успели задержать особо буйных участников акции. В отделе полиции они признались, что конфликт был постановочным.

Ранее стало известно, что драка началась в холле торгового центра. Охрана не смогла вовремя остановить потасовку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

