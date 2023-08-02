Один человек пострадал в драке со стрельбой в Балашихе

По данным портала, отдел полиции по городскому округу получил сообщение о звуках, похожих на выстрелы, у одного из домов на улице Яганова.

«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием, в своего оппонента», — указали в МВД.

Стрелявший скрылся с места происшествия, пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.

Полиция проводит мероприятия по установлению местонахождения и задержанию причастных к инциденту.

Ранее в подмосковных Химках избили бывшего нападающего сборной России по баскетболу Никиту Шабалкина, спортсмен был госпитализирован, напоминает RT.

