Один человек пострадал в драке со стрельбой в Балашихе
Драка со стрельбой произошла в подмосковной Балашихе, один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По данным портала, отдел полиции по городскому округу получил сообщение о звуках, похожих на выстрелы, у одного из домов на улице Яганова.
«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием, в своего оппонента», — указали в МВД.
Стрелявший скрылся с места происшествия, пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.
Полиция проводит мероприятия по установлению местонахождения и задержанию причастных к инциденту.
Ранее в подмосковных Химках избили бывшего нападающего сборной России по баскетболу Никиту Шабалкина, спортсмен был госпитализирован, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде
- МЧС предупредило о подтоплениях в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока
- Портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
- Один человек пострадал в драке со стрельбой в Балашихе
- Нигер открыл границы с пятью странами после госпереворота
- Умер композитор Александр Колкер
- Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска
- СМИ: Польша загнала себя в тупик
- Замгендиректора ОАК: планируется в шесть раз увеличить производство МС-21
- Спикер палаты представителей США обвинил Минюст в нападках на Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru