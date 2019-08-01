Доверие россиян к ТВ упало на четверть за десять лет

Десять лет назад новостям из телевизора доверяли около 80% респондентов, сейчас эта группа составляет около 55% опрошенных. Также всё меньше людей получает информацию из телевизора: этот показатель снизился с 94% до 72%, отмечает Ura.ru. При этом телевидение всё равно остаётся главным источником новостей для большинства населения. Наряду с этим растёт влияние соцсетей, интернета и блогов, пишет «ФедералПресс».

Добавим, реже всего получают информацию из телевизора представители молодёжи до 25 лет — 42%. ТВ остаётся основным источником новостей для людей старше 65 лет — 93%.

Ранее клинический психолог, писатель и ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, почему так много россиян увлекается просмотром сериалов.

