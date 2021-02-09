Доверия к судам нет. В СПЧ поспорили с Путиным

«Для оценки уровня доверия нужны данные свежих соцопросов, таких данных я пока не видел. Если же исходить из числа обращений в Совет по правам человека, в Европейский суд по правам человека, в правозащитные организации, жалобы на решения судов, то пока сделать вывод о росте доверия нельзя. Россия вообще лидирует вместе с Украиной по числу обращений в ЕСПЧ. Все это говорит о том, что объективность судебных решений пока далека от желаемой», - сказал правозащитник.

Брод также назвал основные проблемы российской судебной системы. По его словам, на первом месте стоит вопрос профессиональной подготовки судей.

«На первом месте стоит вопрос профессиональной подготовки судей, их квалификации. На втором – проблема независимости судебной власти. У нас до сих пор нередко по уголовным делам приговор почти полностью совпадает с обвинительным заключением. Третье - проблема состязательности сторон, часто адвокаты жалуются, что их ходатайства не рассматриваются, а их доводы не принимаются. Также и открытость нашего правосудия и подключение журналистов и общественных организаций к участию в процессе и ознакомление с материалами суда оставляет желать много лучшего», - заявил член СПЧ.

По словам правозащитника, выездные судебные заседания, как это было с российским оппозиционером Алексеем Навальным в Химках, не являются нормальной практикой.

«Это не совсем целесообразно, это возможно в экстренных случаях», - подчеркнул Брод. Он также вспомнил случай, когда в Татарстане судили серийного убийцу и интерес к суду был столь огромен, что здание не смогло вместить всю общественность и журналистов, а потому процесс пришлось проводить на стадионе.

«В данной ситуации я не вижу необходимости суду ехать на встречу к Навальному, его же совершенно спокойно доставляли в Мосгорсуд и в здание Симоновского суда. Много чести было, что суд выезжал непосредственно к нему», - заключил правозащитник.

Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля по делу «Ив Роше». Формат выездного заседания суда вызвал ожесточенные споры в сети.

