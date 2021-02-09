Путин оценил работу судов в России

Суды в России в 2020 году работали с максимальной отдачей, невзирая на риски эпидемии, и защищали интересы граждан, приводит РИА Новости слова президента России Владимира Путина на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.

По словам главы государства, суды в период пандемии рассмотрели почти все обращения граждан, хотя в 2020 году число обращений граждан в суды выросло. Президент связал это с ростом доверия к судебной системе РФ

В начале февраля Путин поручил проработать целесообразность создания российского суда по правам человека. В октябре 2020 года Госдума приняла закон о приоритете закрепленных в конституции норм над международным правом, включая решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они противоречат конституции.

