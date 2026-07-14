В Грузии отменили концерты Ани Лорак и группы «Тату»

Концерт группы «Тату», который должен был пройти на концертной площадке Батумских теннисных кортов 1 августа, отменён. Об этом сообщает ТАСС.

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В администрации кортов также подтвердили отмену концерта Ани Лорак, запланированного на 14 августа. Причина отмены выступлений не уточняется.

Департамент туризма Батуми и сервис Biletebi.ge указали, что продажа билетов на указанные мероприятия приостановлена.

Ранее были отменены концерты Ани Лорак в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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