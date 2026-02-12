Доступность медицинской помощи на Дальнем Востоке обеспечат мобильные комплексы

Необходимо кратно увеличить поставку мобильных медицинских комплексов на Дальний Восток: доступная медицина – один из важнейших инструментов достижения целей Стратегии демографической политики региона до 2030 года, без которого невозможно говорить ни о росте рождаемости, ни о снижении смертности, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

Стратегия была утверждена правительством в начале февраля, отдельный блок в ней посвящён как раз повышению доступности медицинской помощи для жителей удалённых и труднодоступных территорий. Решить вопрос помогут мобильные медицинские комплексы, уверен парламентарий.