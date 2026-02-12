Доступность медицинской помощи на Дальнем Востоке обеспечат мобильные комплексы
Необходимо кратно увеличить поставку мобильных медицинских комплексов на Дальний Восток: доступная медицина – один из важнейших инструментов достижения целей Стратегии демографической политики региона до 2030 года, без которого невозможно говорить ни о росте рождаемости, ни о снижении смертности, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
Стратегия была утверждена правительством в начале февраля, отдельный блок в ней посвящён как раз повышению доступности медицинской помощи для жителей удалённых и труднодоступных территорий. Решить вопрос помогут мобильные медицинские комплексы, уверен парламентарий.
«Треть населения Дальнего Востока живёт в труднодоступных и изолированных территориях. Людям приходится за десятки и сотни километров добираться в райцентр, чтобы сделать флюорографию, УЗИ, КТ или сдать кровь на анализ. Мобильный комплекс вместе с квалифицированными специалистами приедет к ним сам. Это не просто удобство — это часто единственная возможность получить качественную диагностику», - подчеркнул Ролик.
За последние годы Дальний Восток получил 176 таких комплексов в рамках президентской дальневосточной единой субсидии, однако этого недостаточно, считает он.
«Считаю необходимым кратно увеличить практику поставки мобильных медицинских комплексов в регионы Дальневосточного федерального округа, имеющего большую площадь (40,6% территории страны) и крайне низкую плотность населения (1,1 человека на квадратный метр). Они доказали свою эффективность для ежегодных осмотров, диспансеризации детей и взрослых. Это прямой путь к выполнению целей и задач Стратегии», — отметил Ролик.
Стратегия демографической политики Дальнего Востока до 2030 года с перспективой до 2036 года также предусматривает модернизацию перинатальных центров, женских консультаций, детских поликлиник и больниц, льготное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и новообразованиями.
Кроме того, до 2030 года запланировано оснащение 11 перинатальных центров и роддомов, создание 7 женских консультаций, обновление 56 объектов в 10 регионах ДФО в рамках мастер-планов.
