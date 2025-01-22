Таксисты попросили Мишустина запустить программу льготного лизинга

В ассоциации отметили, что больше всего на лизинговые платежи тратятся средние по размеру таксопарки (100-120 автомобилей). Размер платежей увеличился в 2024 году на 30-50%, из-за чего рентабельность взятого в лизинг автомобиля стала отрицательной.

Если ситуация не изменится к лучшему, это приведет к ухудшению транспортной доступности, снижению комфорта пассажиров, устареванию автопарков, закрытию предприятий и к проблемам в смежных отраслях, в частности, в тех же лизинговых компаниях.

По словам представителя компании «Максим», вне крупных городов взятая в лизинг бюджетная машина окупается более чем за пять лет. Это вдвое больше срока ее службы в такси.

На курируемую Минпромторгом программу льготного лизинга транспортных средств заложено 27 млрд рублей в текущем году. Это на 44% больше, чем в 2024 году. Таксопарки также могут воспользоваться ей, однако им недостаточно текущего объема средств. В связи с этим нужно либо расширять существующую программу, либо создавать новую.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что массовый перевод таксопарка России на автомобили китайского производства приведет к дальнейшему росту цен на таксомоторные перевозки — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег

