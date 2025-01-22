Таксисты попросили Мишустина запустить программу льготного лизинга
Ассоциация «Национальный совет такси» обратилась с просьбой к главе российского правительства Михаилу Мишустину о запуске программы льготного лизинга автомобилей. По мнению членов ассоциации, это помогло бы побороть последствия высоких ставок, сообщило издание «Ведомости».
Сообщается, что на запуск программы следует выделить 7,3 млрд рублей. По мнению авторов инициативы, чтобы достичь целевой рентабельности 6-7%, ставка лизинга должна быть не больше 18%. Это существенно меньше, чем в нынешних условиях.
В ассоциации отметили, что больше всего на лизинговые платежи тратятся средние по размеру таксопарки (100-120 автомобилей). Размер платежей увеличился в 2024 году на 30-50%, из-за чего рентабельность взятого в лизинг автомобиля стала отрицательной.
Если ситуация не изменится к лучшему, это приведет к ухудшению транспортной доступности, снижению комфорта пассажиров, устареванию автопарков, закрытию предприятий и к проблемам в смежных отраслях, в частности, в тех же лизинговых компаниях.
По словам представителя компании «Максим», вне крупных городов взятая в лизинг бюджетная машина окупается более чем за пять лет. Это вдвое больше срока ее службы в такси.
На курируемую Минпромторгом программу льготного лизинга транспортных средств заложено 27 млрд рублей в текущем году. Это на 44% больше, чем в 2024 году. Таксопарки также могут воспользоваться ей, однако им недостаточно текущего объема средств. В связи с этим нужно либо расширять существующую программу, либо создавать новую.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что массовый перевод таксопарка России на автомобили китайского производства приведет к дальнейшему росту цен на таксомоторные перевозки — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В АТОР опровергли данные о вспышке гриппа среди россиян в Таиланде
- Депутат Бурляев заявил, что Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели Лермонтова
- В ООН объявили о возвращении международного туризма к доковидному уровню
- Таксисты попросили Мишустина запустить программу льготного лизинга
- Лавров: В вопросе урегулирования на Украине важны юридические договоренности
- СМИ: Райан Гослинг получит роль в фильме по франшизе «Звездных войн»
- Потери ВСУ в Курской области составили до 54 тысяч военнослужащих
- Цены на лососевую икру в России снизились на 20%
- В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить котов и собак
- Британские археологи обнаружили римское кладбище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru