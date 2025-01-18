Доступ на сочинские пляжи ограничили из-за прогнозируемого шторма

В Сочи прогнозируют шторм, сообщили в пресс-службе администрации.

МЧС: Во избежание утечек мазута «Волгонефть-239» защитят от влияния штормов

Доступ на пляжи города-курорта ограничили.

Высота волн прогнозируется до 2,5 метра. Также возможны сильные порывы ветра.

Ранее эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН предупредил, что ожидающийся шторм понесет загрязнения нефтепродуктами в сторону берега в Краснодарском крае и на западном берегу Крыма.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПляжиКраснодарский КрайСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры