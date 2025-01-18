Доступ на сочинские пляжи ограничили из-за прогнозируемого шторма
18 января 202514:38
В Сочи прогнозируют шторм, сообщили в пресс-службе администрации.
Доступ на пляжи города-курорта ограничили.
Высота волн прогнозируется до 2,5 метра. Также возможны сильные порывы ветра.
Ранее эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН предупредил, что ожидающийся шторм понесет загрязнения нефтепродуктами в сторону берега в Краснодарском крае и на западном берегу Крыма.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru