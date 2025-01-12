МЧС: Во избежание утечек мазута «Волгонефть-239» защитят от влияния штормов

Представители МЧС и других заинтересованных ведомств готовы защитить севший на мель у порта Тамань танкер «Волгонефть-239» от влияния штормов во избежание нового разлива мазута. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

По его словам, специалисты за сутки собираются полностью обвести судно по кругу и присыпать его.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте разлива мазута из кормы, севшего на мель у порта Тамань танкера «Волгонефть-239», были установлены дублирующие боновые заграждения.