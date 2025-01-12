МЧС: Во избежание утечек мазута «Волгонефть-239» защитят от влияния штормов

Представители МЧС и других заинтересованных ведомств готовы защитить севший на мель у порта Тамань танкер «Волгонефть-239» от влияния штормов во избежание нового разлива мазута. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

По его словам, специалисты за сутки собираются полностью обвести судно по кругу и присыпать его.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте разлива мазута из кормы, севшего на мель у порта Тамань танкера «Волгонефть-239», были установлены дублирующие боновые заграждения.

Специалисты за сутки вывезли 303 тонны мазута, вытекшего из части танкера около Тамани

15 декабря 2024 года в Керченском проливе в результате шторма потерпели крушение сразу два танкера с нефтепродуктами на борту: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате ЧП были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. После аварии в Черное море вылилось примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

В связи с этим на Кубани был введен режим ЧС. В настоящее время спасатели и волонтеры продолжают собирать на берегу моря загрязненный грунт. Специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом, а также спасают животных и птиц. В результате ЧП туристический сезон оказался под угрозой.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мазут, пролившийся с затонувших в Керченском проливе танкеров, достиг побережья Запорожской области.

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ФОТО: Скриншот с видео
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