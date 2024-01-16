Доступ к Tinder в Белоруссии пропадет 15 февраля

В Белоруссии с 15 февраля у пользователей сервиса знакомств Tinder пропадет доступ к аккаунтам, сообщили в компании Match Group.

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В заявлении компании говорится, что она «предпринимает шаги по прекращению работы своих сервисов в Беларуси», в том числе Hinge, PlentyOfFish, Match и других. Пользователи из этой страны не смогут заходить в аккаунт и делать внутренние покупки.

Пользователи приложения могут подать заявку на возврат денег за предоплаченные тарифы и нерастраченные расходуемые покупки, а также удалить профиль.

Ранее сервис Tinder прекратил работу в РФ, приложение удалили из магазинов App Store и Google Play, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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