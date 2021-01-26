«Достойно и реалистично». Драгунский о цене российского счастья

Писатель в беседе с НСН назвал размер желаемого заработка россиян вполне реалистичным.

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья – в среднем 166 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет сервис Superjob.

Писатель Денис Драгунский в беседе с НСН назвал такой размер желаемого заработка вполне реалистичным.

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«Сначала, когда я услышал эту новость, я немножко засмеялся, я вспомнил разговор Остапа Бендера с Шурой Балагановым – «Шура, сколько вам нужно денег для счастья?». Но потом я подумал, что ничего смешного тут нет, это вполне средняя европейская зарплата – почти две тысячи евро. Нормально, запрос, по-моему, вполне реалистичен. И я думаю, что россияне достояны этой зарплаты, вот что самое главное», — прокомментировал он.

Причем запросы мужчин, согласно данным аналитиков, на 28 процентов выше, чем у женщин: 187 и 146 тысяч рублей соответственно.

Также Драгунский в эфире НСН посоветовал студентам не становиться предпринимателями.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ЗарплатаСчастьеДенис Драгунский
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