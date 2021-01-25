Драгунский посоветовал студентам не уходить в бизнес
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России планируют создать интеллектуального помощника учителя
В помощь российским учителям хотят создать интеллектуального помощника, который будет проверять задания учащихся.
Денис Драгунский: «Это хорошее дело, на самом деле. Правда, я удивляюсь, как в мое время, когда заданий было огромное количество, учителя успевали все проверять, ведь мы писали и сочинения, и изложения, и столбиком считали. Может быть, сейчас заданий еще больше. Хотя я сильно подозреваю, что интеллектуальный помощник нужен не столько для того, чтобы разгрузить учителя, а чтобы найти плагиат. Но думаю, хитрые учащиеся научатся обходить и этого помощника, потому что их интеллект, во всяком случае, в этом вопросе будет не меньше», — выразил свое мнение в беседе с НСН Денис Драгунский.
Большинство студентов хотят стать предпринимателями
60 процентов опрошенных студентов заявили, что хотели бы открыть собственный бизнес. Это выяснили эксперты платформы «Россия страна возможностей».
Денис Драгунский: «Ребята, не надо. Бизнесменов в стране должно быть мало, порядка пяти процентов. Причем в эти пять процентов входят и крупнейшие финансовые компании, так называемые олигархи, и небольшие организации, к примеру, которые занимаются починкой обуви, это тоже бизнес. И бизнесменов так много не нужно. Нужно побольше квалифицированных наемных работников в промышленности, менеджменте, цифровых технологиях, да где угодно», — сказал он в интервью НСН.
Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья – в среднем 166 тысяч рублей в месяц. Причем запросы мужчин на 28 процентов выше, чем у женщин: 187 и 146 тысяч рублей соответственно. Об этом пишет сервис Superjob.
Денис Драгунский: «Сначала, когда я услышал эту новость, я немножко засмеялся, я вспомнил разговор Остапа Бендера с Шурой Балагановым – «Шура, сколько вам нужно денег для счастья?». Но потом я подумал, что ничего смешного тут нет, это вполне средняя европейская зарплата – почти две тысячи евро. Нормально, запрос, по-моему, вполне реалистичен. И я думаю, что россияне достояны этой зарплаты, вот что самое главное», — подытожил в эфире НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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