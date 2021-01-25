Драгунский посоветовал студентам не уходить в бизнес

Денис Драгунский: «Это хорошее дело, на самом деле. Правда, я удивляюсь, как в мое время, когда заданий было огромное количество, учителя успевали все проверять, ведь мы писали и сочинения, и изложения, и столбиком считали. Может быть, сейчас заданий еще больше. Хотя я сильно подозреваю, что интеллектуальный помощник нужен не столько для того, чтобы разгрузить учителя, а чтобы найти плагиат. Но думаю, хитрые учащиеся научатся обходить и этого помощника, потому что их интеллект, во всяком случае, в этом вопросе будет не меньше», — выразил свое мнение в беседе с НСН Денис Драгунский.

