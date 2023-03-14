Доставку выплачиваемых наличными пенсий будет осуществлять только «Почта России»

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому доставка пенсий, выплачиваемых наличными средствами, будет осуществляться только «Почтой России», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Пенсии в России повысятся с 1 апреля

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, который является одним из авторов документа, заявил, что это позволит гарантировать бесперебойное получение пенсий на всей территории страны.

По его мнению, закон также минимизирует существующие затраты на доставку пенсий россиянам, проживающим в сельской и труднодоступной местности.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 мая 2023 года.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ведомстве не рассматривают вопрос об изменении пенсионного возраста и порядка расчёта пенсий, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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