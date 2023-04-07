Доставка товаров и еды дронами может появиться в РФ уже после 2025 года

Доставка беспилотными летательными аппаратами товаров, включая продукты питания и готовую еду, может начать действовать в России в период с 2025 по 2030 годы. Такие сроки назвал первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

Он уточнил, что в техническом плане это уже осуществимо и доступно, однако необходимо ещё оформить процесс с юридической точки зрения. В качестве примера чиновник привёл российскую столицу, где всё очень сложно в смысле разрешения полётов беспилотников. Аналогичные проблемы возникают и в ряде других городов РФ.

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Нормативные документы предполагается разработать в течение этого года. В работе примут участие Минпромторг, Минтранс и Росавиация.

Ранее стало известно об отказ китайской компании DJI продавать дроны россиянам. Это может стать проблемой, поскольку речь идёт о самых востребованных БПЛА гражданского назначения. Об этом завил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.

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