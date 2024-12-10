«Доставка тормознётся»: Бухаров заявил о развитии культуры потребления россиян в кафе

Культура питания вне дома у россиян развивается, несмотря на работу сервисов доставки, тенденция на которые скоро «тормознется», заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с НСН.

Ранее исследование NF Group показало, что, по предварительным итогам 2024 года, свободные помещения под стрит-ретейл отсутствуют в Большом Патриаршем и Спиридоньевском переулках, а также на Большой Ордынке. Консультанты в целом отмечают низкую вакансию на центральных торговых улицах Москвы. Согласно данным, за этот год доля свободных помещений снизилась на 0,3 п.п., до 6,5%. Отмечается, что помещения формата стрит-ретейл продолжают пользоваться высоким спросом у арендаторов профилей общепит и fashion. Бухаров указал, что у россиян продолжает развиваться культура потребления вне дома.