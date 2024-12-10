«Доставка тормознётся»: Бухаров заявил о развитии культуры потребления россиян в кафе

У молодежи Москвы есть предпринимательские инициативы касаемо ресторанного бизнеса: они рассматривают его как место вложения денег с быстрым возвратом, отметил в эфире НСН Игорь Бухаров. 

Культура питания вне дома у россиян развивается, несмотря на работу сервисов доставки, тенденция на которые скоро «тормознется», заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с НСН.

Ранее исследование NF Group показало, что, по предварительным итогам 2024 года, свободные помещения под стрит-ретейл отсутствуют в Большом Патриаршем и Спиридоньевском переулках, а также на Большой Ордынке. Консультанты в целом отмечают низкую вакансию на центральных торговых улицах Москвы. Согласно данным, за этот год доля свободных помещений снизилась на 0,3 п.п., до 6,5%. Отмечается, что помещения формата стрит-ретейл продолжают пользоваться высоким спросом у арендаторов профилей общепит и fashion. Бухаров указал, что у россиян продолжает развиваться культура потребления вне дома.

«Больно не будет»: Квоту для российского вина в меню ресторанов назвали компромиссом
«Почему развиваются рестораны? Во-первых, мы видим, что магазины в телефоне, доставка в телефоне... Культура потребления и питания вне дома все равно развивается, даже с доставкой. А с доставкой, я думаю, через какое-то время ситуация тоже устаканится. Потому что пока никто не считает сегодня, удобно это или нет, дорого, недорого, выгодно или нет. Просто есть тенденция с тем, что надо заниматься доставкой, но через какое-то время она тормознется. Мы посмотрим, как это будет, что там будет доставляться и так далее, кто готов за что платить, может быть, проще выйти, спуститься с этажа, пройти полквартала и сесть в кафе», - сказал он.

Он также рассказал, что в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии большая часть ресторанов не являются крупными сетями, как в России.

«Во всем мире в основном, а если мы возьмем вообще Юго-Восточную Азию, то там 95% – это частники, маленький стритфуд, семейный бизнес. Если мы возьмем Европу и Америку, то тоже сетей не такое большое количество. А у нас пока как идея развивается сеть. Все хотят развиться в сеть, все хотят стать большими и так далее. Но в основном во всем мире это такой семейный бизнес. При этом если мы возьмем французский ресторан, то владелец там – это шеф-повар», - указал собеседник агентства.

По словам Бухарова, у молодежи Москвы есть предпринимательские инициативы касаемо ресторанного бизнеса: они рассматривают его как место вложения денег с быстрым возвратом.

«Суши не подорожают»: 99% российских ресторанов не используют отечественную рыбу
«Предпринимательские инициативы все равно у людей есть, особенно у молодежи. Это я сегодня там по 16 часов в сутки работать не могу и не хочу, а они готовы, им интересно. Они рассматривают сегодня это тоже как место вложения денег с быстрым возвратом. Поэтому, естественно, мы видим это открытие. И это во всем мире так происходит. Всем очень кажется, сейчас найдут шефа, управляющего, и будут курить бамбук в Сочи, а им – капать денежки. Не получается так, к сожалению. Но инициатива есть. Инициатива также есть у больших сетей, они тоже открывают новое», - сказал Бухаров.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН рассказал, что рестораторам в столице разрешили не демонтировать летние веранды, так как на это уходят огромные деньги – до полутора миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссияРесторан

Горячие новости

Все новости

партнеры