«Суши не подорожают»: 99% российских ресторанов не используют отечественную рыбу
За год цена кижуча выросла с 450 до 750 рублей, но российская рыба используется только в 1% ресторанов, заявил НСН Сергей Миронов.
В России 99% ресторанов не используют рыбу отечественного производства, поэтому падение вылова незначительно скажется на отрасли, заявил НСН ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
По предварительным данным, российские рыбаки выловили в этом году 235,4 тысячи тонн лососей, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным ассоциации, это худший результат с 2005 года. Исправить ситуацию до конца сезона не удастся, так как лов уже не идет. Миронов рассказал, что за год цена кижуча выросла с 450 до 750 рублей.
«Рыба подорожает, это очевидно. В прошлом году мы брали кижуч для наших ресторанов по 450 рублей, сегодня дешевле 600 рублей уже никто не закупается. Сегодня цена закупочная даже выше 600 рублей, через пару месяцев цена будет 750-800 рублей, так как рыба будет просто заканчиваться. Горбушу рестораны не берут, для нас ситуация здесь не так важна. Рестораны берут три вида лососевых - нерка, кижуч, чавыча», - рассказал он.
При этом Миронов подчеркнул, что это не глобальная проблема, а роллы и суши точно не подорожают, так как 99% ресторанов не используют российский лосось.
«Блюда из рыбы будут дорожать, но сказать, что это глобальная проблема для бизнеса, я не могу. Потому что не так много ресторанов работают с российским лососем. У 99% ресторанов чилийский лосось. На стоимости суши и роллов это вообще никак не отразится, потому что здесь используется импортный лосось или мурманский лосось, который выращивается тоже из импортного малька», - объяснил собеседник НСН.
Рестораторам в Москве разрешили не демонтировать летние веранды, так как на это уходят огромные деньги – до полутора миллиона рублей, заявил ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов «Радиоточке НСН».
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