«Достаточно административки»: Меркачева о наказании за «щекотку» памятника

Не стоило акцентировать внимание на таком глупом поступке, который совершила 23-летняя Алена Агафонова летом 2023 года, заявила НСН правозащитница Ева Меркачева.

Суд вынес слишком суровое наказание 23-летней Алене Агафоновой, которая пощекотала на видео монумент «Родина-мать» в Волгограде. Было достаточно административного правонарушения и небольшого штрафа, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева в разговоре с НСН.

«Мне кажется, достаточно было «административки» и небольшого штрафа. В крайнем случае есть спецприёмники, куда задержанных помещают на несколько суток, но делать из этого уголовную статью, на мой взгляд, перегиб», - заявила Меркачева.

Останина поддержала наказание для девушки, которая «пощекотала» «Родину-мать»

Она подчеркнула, что стоит подумать на законодательном уровне, как разграничить понятия неуместной шутки от реабилитации нацизма.

«Пока у нас не было никаких серьёзных рабочих групп по этому поводу, где бы собрались эксперты, в том числе, в области культуры, истории, которые бы разграничили эти понятия. Слушайте, люди делают огромное количество глупостей, и если к каждой привлекать внимание, то мы будем только это ещё больше плодить», - подметила она.

На вопрос о шансах на смягчение приговора, если он будет обжалован, Меркачева ответила утвердительно.

«Да, конечно есть. Думаю, что суд учёл большой общественный резонанс и хотел сделать наказание показательным. Но давайте также покажем, что государство милосердно и даёт шанс исправиться тем людям, которые совершают хулиганство по недоразумению», - пояснила Меркачева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призывал не пренебрегать наказанием за «щекотку» памятника «Родина-мать». Девушка могла отметиться не только этим правонарушением, но и другими, предположил он в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:НаказаниеПамятник

Горячие новости

Все новости

партнеры