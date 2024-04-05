«Достаточно административки»: Меркачева о наказании за «щекотку» памятника

Она подчеркнула, что стоит подумать на законодательном уровне, как разграничить понятия неуместной шутки от реабилитации нацизма.

«Пока у нас не было никаких серьёзных рабочих групп по этому поводу, где бы собрались эксперты, в том числе, в области культуры, истории, которые бы разграничили эти понятия. Слушайте, люди делают огромное количество глупостей, и если к каждой привлекать внимание, то мы будем только это ещё больше плодить», - подметила она.

На вопрос о шансах на смягчение приговора, если он будет обжалован, Меркачева ответила утвердительно.

«Да, конечно есть. Думаю, что суд учёл большой общественный резонанс и хотел сделать наказание показательным. Но давайте также покажем, что государство милосердно и даёт шанс исправиться тем людям, которые совершают хулиганство по недоразумению», - пояснила Меркачева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призывал не пренебрегать наказанием за «щекотку» памятника «Родина-мать». Девушка могла отметиться не только этим правонарушением, но и другими, предположил он в разговоре с НСН.

