Депутат Милонов призвал не перегибать с наказанием для девушки за «щекотку» монумента

Ранее Центральный суд Волгограда постановил арестовать сроком до 10 марта девушку, опубликовавшую в 2023 году в соцсетях небольшой видеоролик, на котором она «щекочет» статую «Родина-Мать» в Волгограде. Милонов заявил, что из-за одного только ролика задержанной не должно грозить тюремное заключение.

«Возможно, эта девушка отметилась не только тем поступком, который попал на видео, в поле зрения правоохранительных органов. Очень часто мы видим лишь некую часть проблемы. Если это просто ролик, то уверен, что ничего серьезного ей не грозит», — сказал Милонов.

Собеседник НСН отметил, что выступает против как слишком жестких, так и слишком мягких наказаний.

«Я категорически против любых перекосов, в том числе и против того, чтобы занижать социальную опасность поступка. Мы много раз пытались остановить акционистов-художников, которые рубили топором иконы, неонацистов и так далее. Еще не так давно вполне респектабельные люди закрывали на акционистов глаза, дескать, они художники, они так видят. Сейчас это считается неприемлемым. Однако “пощекотать” “Родину-Мать” — это явно не реабилитация нацизма, за которую, конечно, надо наказывать», — добавил парламентарий.

В заключение Милонов объяснил, с чем связано пренебрежительное отношение к истории.

«Это связано с отсутствием должного воспитания в семье. Если сводить подростков в музей, посвященный истории Великой Отечественной войны, наверняка они относились бы к этой теме по-другому. Да и школа относится к воспитанию дежурно. Поэтому дети не понимают сакральный смысл той жертвы, которую принесли люди, их ровесники, только потому, что они не хотели подчиняться фашистам», — подытожил он.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая к двум годам лишения свободы условно за осквернение арт-объекта с буквами «Z» и «V», которые считаются символами военной операции на Украине.

