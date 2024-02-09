Депутат Милонов призвал не перегибать с наказанием для девушки за «щекотку» монумента
Ролик, на котором девушка «пощекотала» «Родину-мать», нельзя назвать реабилитацией нацизма, уверен НСН Виталий Милонов.
Такое преступление, как реабилитация нацизма, должно быть сурово наказуемым, однако важно подходить к этому вопросу без перегибов. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее Центральный суд Волгограда постановил арестовать сроком до 10 марта девушку, опубликовавшую в 2023 году в соцсетях небольшой видеоролик, на котором она «щекочет» статую «Родина-Мать» в Волгограде. Милонов заявил, что из-за одного только ролика задержанной не должно грозить тюремное заключение.
«Возможно, эта девушка отметилась не только тем поступком, который попал на видео, в поле зрения правоохранительных органов. Очень часто мы видим лишь некую часть проблемы. Если это просто ролик, то уверен, что ничего серьезного ей не грозит», — сказал Милонов.
Собеседник НСН отметил, что выступает против как слишком жестких, так и слишком мягких наказаний.
«Я категорически против любых перекосов, в том числе и против того, чтобы занижать социальную опасность поступка. Мы много раз пытались остановить акционистов-художников, которые рубили топором иконы, неонацистов и так далее. Еще не так давно вполне респектабельные люди закрывали на акционистов глаза, дескать, они художники, они так видят. Сейчас это считается неприемлемым. Однако “пощекотать” “Родину-Мать” — это явно не реабилитация нацизма, за которую, конечно, надо наказывать», — добавил парламентарий.
В заключение Милонов объяснил, с чем связано пренебрежительное отношение к истории.
«Это связано с отсутствием должного воспитания в семье. Если сводить подростков в музей, посвященный истории Великой Отечественной войны, наверняка они относились бы к этой теме по-другому. Да и школа относится к воспитанию дежурно. Поэтому дети не понимают сакральный смысл той жертвы, которую принесли люди, их ровесники, только потому, что они не хотели подчиняться фашистам», — подытожил он.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая к двум годам лишения свободы условно за осквернение арт-объекта с буквами «Z» и «V», которые считаются символами военной операции на Украине.
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