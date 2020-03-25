Досрочное голосование по поправкам в Конституцию начнётся 1 апреля

Голосование по изменениям в Конституцию в труднодоступных районах Российской Федерации стартует уже 1 апреля, сообщает Центральная избирательная комиссия. Ранее она утвердила порядок проведения голосования.

Как уточнили в ЦИК, региональные избиркомы имеют право дать добро на досрочное голосование отдельных групп граждан, которые находятся в значительно удаленных местах, транспортного сообщение с которыми совсем не налажено либо серьёзно затруднено.

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Как отмечает РИА ФАН, речь идет в основном о работниках полярных станций и жителях труднодоступных и отдаленных поселений.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон назначено на 22 апреля. Дата утверждена президентом РФ. Владимир Путин при этом не исключил возможность её переноса в зависимости от ситуации с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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