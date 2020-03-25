Досрочное голосование по поправкам в Конституцию начнётся 1 апреля

Как отмечает РИА ФАН, речь идет в основном о работниках полярных станций и жителях труднодоступных и отдаленных поселений.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон назначено на 22 апреля. Дата утверждена президентом РФ. Владимир Путин при этом не исключил возможность её переноса в зависимости от ситуации с коронавирусом.

