Досмотр на подъезде к Крымскому мосту составляет до восьми минут

Сама процедура досмотра занимает не более восьми минут. Время проезда по мосту — менее получаса, затруднений в движении нет.

Ранее стало известно, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края вечером в понедельник сократилась до девяти километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

