Досмотр на подъезде к Крымскому мосту составляет до восьми минут

Время ожидания в очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Кубани составило три часа, сообщает ТАСС.

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Сама процедура досмотра занимает не более восьми минут. Время проезда по мосту — менее получаса, затруднений в движении нет.

Ранее стало известно, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края вечером в понедельник сократилась до девяти километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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