Досмотр на подъезде к Крымскому мосту составляет до восьми минут
4 июля 202301:45
Время ожидания в очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Кубани составило три часа, сообщает ТАСС.
Сама процедура досмотра занимает не более восьми минут. Время проезда по мосту — менее получаса, затруднений в движении нет.
Ранее стало известно, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края вечером в понедельник сократилась до девяти километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Досмотр на подъезде к Крымскому мосту составляет до восьми минут
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru