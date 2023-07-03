Миронов призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту

По его словам, в результате произошло «форменное издевательство над людьми, которые вынуждены часами мучиться на жаре».

Он отметил, что впереди разгар курортного сезона и нет никаких гарантий, что в будущем на подъездах Крымскому мосту не образуются ещё более серьёзные заторы.

«Федеральные власти должны обязательно вмешаться в эту ситуацию... чтобы впредь не доводить дело до такого позора!» - заключил Миронов.

Ранее в Оперштабе Краснодасркого края заявили, что пробка в направлении Крымского моста со стороны кубани растянулась на 13 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

