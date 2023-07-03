Миронов призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что власти Краснодарского края «явно не справляются с ситуацией» у Крымского моста.

На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра

По его словам, в результате произошло «форменное издевательство над людьми, которые вынуждены часами мучиться на жаре».

Он отметил, что впереди разгар курортного сезона и нет никаких гарантий, что в будущем на подъездах Крымскому мосту не образуются ещё более серьёзные заторы.

«Федеральные власти должны обязательно вмешаться в эту ситуацию... чтобы впредь не доводить дело до такого позора!» - заключил Миронов.

Ранее в Оперштабе Краснодасркого края заявили, что пробка в направлении Крымского моста со стороны кубани растянулась на 13 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: НСН
ТЕГИ:Справедливая РоссияСергей МироновПробкиКрымский МостКраснодарский Край

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