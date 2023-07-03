Пробка у Крымского моста сократилась до 9 км

Он уточнил, что время ожидания въезда на мост со стороны Кубани составляет до шести часов.

Пробка на выезде с полуострова составляет 200 метров. Время ожидания не превышает 15 минут, отметил Лукашенко.

Пробка образовалась 1 июля из-за большого числа желающих попасть в Крым на автомобиле. В понедельник она увеличилась до 13 километров.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов пообещал, что в ближайшее время вопрос с транзитом удастся решить. Он сообщил, что на мосту создадут дополнительные места досмотра, передает «Радиоточка НСН».

