Пробка у Крымского моста сократилась до 9 км
Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края вечером в понедельник сократилась до девяти километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Он уточнил, что время ожидания въезда на мост со стороны Кубани составляет до шести часов.
Пробка на выезде с полуострова составляет 200 метров. Время ожидания не превышает 15 минут, отметил Лукашенко.
Пробка образовалась 1 июля из-за большого числа желающих попасть в Крым на автомобиле. В понедельник она увеличилась до 13 километров.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов пообещал, что в ближайшее время вопрос с транзитом удастся решить. Он сообщил, что на мосту создадут дополнительные места досмотра, передает «Радиоточка НСН».
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