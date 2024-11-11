Доски вместо приборов: Учитель года пожаловался на нехватку оборудования в школах

«С одной стороны, навык проведения лабораторной работы должен в любом случае проверяться. Он есть в ОГЭ после 9 класса, логично, что он должен быть и в ЕГЭ. Другой вопрос, как это будет реализовано. Для 11 класса ЕГЭ и без того перегружено. Там очень много сложных задач, которые дети едва успевают решить за 3 часа 55 минут. Если им добавить еще и лабораторную работу, то сделать все за отведенное время будет невозможно. Тогда придется уменьшать количество заданий. Можно, конечно, практическую часть сделать в другой день, но это еще сильнее усложнит процедуру. Также возникает вопрос, что это будут за лабораторные работы, какие к ним будут предъявляться требования и какое оборудование будет предоставлено. Не секрет, что и по сей день не во всех школах есть достаточное для проведения лабораторных работ оборудование. Нужно хорошо подумать, как это организовать, потому что иначе дети окажутся в неравных условиях. Этот вопрос нужно продумать на федеральном уровне», — сказал Муранов.

Вместе с тем, по словам собеседника НСН, из-за отсутствия оборудования далеко не все ученики знают, как проводить эксперименты.

«Многие ученики в глаза не видели лабораторного оборудования. По отчетам, наверное, все замечательно, но в реальности у школы либо нет оборудования, либо отсутствует учитель физики с должным уровнем образования. Прежде всего нужно решить кадровый вопрос. Он потребует еще большего количества системных решений — это и повышение оплаты труда, и изменения в подготовке кадров, в частности, в педвузах. Важно улучшить и техническое оснащение школ — оснащение не интерактивными досками или компьютерами, а всем необходимым для лабораторных экспериментов. Нужно увеличивать количество часов на изучение физики. При двух часах в неделю совершенно невозможно провести в нормальном количестве и в нормальном виде весь лабораторный практикум. Думаю, что на решение всех проблем мало даже пяти-семи лет», — подытожил он.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что существующая в России система ЕГЭ является издевательством над нацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

