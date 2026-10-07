***

На днях жители подмосковной Яхромы рассказали нам об абсурдной ситуации, от которой страдает весь город. На проходящем рядом Дмитровском шоссе находится автоматический пункт контроля веса грузовиков, однако хитрые водители, несмотря на запрещающие знаки, объезжают его через центральную улицу Яхромы, на которой находятся три детских сада, детский санаторий, школа и бассейн. В августе это привело к трагедии, которая потрясла весь город. Гружёный самосвал перевернулся рядом со школой, в результате чего погибла 13-летняя девочка, находившаяся на пешеходном переходе. Однако и после этого ничего не изменилось – местные власти бездействуют, а водителям намного выгоднее заплатить штраф за нарушение ПДД, чем 200-300 тысяч рублей за перевес.

«Яхрома находится в 46 километрах от МКАДа. У нас небольшой городок, здесь живет около 15 тысяч человек. Рядом идет Дмитровское шоссе, на котором установлен габаритно-весовой контроль – проезжающие через него машины с перегрузом должны 200-300 тысяч заплатить. Однако этот пункт стоит так, что его можно объехать через Яхрому. В результате грузовые машины проезжают через улицу Ленина, главную улицу города. Усугубляет ситуацию то, что рядом есть пристань, на которой происходит разгрузка сыпучих материалов - гравий, песок и так далее. Там грузятся машины-тонары, сорокатонники с огромными кузовами размером с магазин и, соответственно, объезжают через город. Был даже смертельный случай. В августе этого года перевернулся грузовик, а в это время по пешеходному переходу шла 13-летняя девочка, в итоге она погибла. Запрещающие знаки есть, но наказание неравнозначно – платить 300 тысяч за перевес или штраф пять тысяч гаишникам. Люди жалуются, пишут, в соцсетях множество фото, но ничего не происходит», - рассказал НСН один из местных жителей.

Жители Яхромы боятся за жизнь своих детей и просят защитить город от хитрых водителей, а также перенести ближе к Москве пункт проверки веса грузовиков. Мы переадресовали их просьбу губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и подключили к решению вопроса МВД России.

***

Ну а жители частного сектора в Архангельске уже много лет просят у властей привести в порядок Российскую улицу, которая связывает два района города, но безрезультатно. Круглый год школьники, студенты и пенсионеры пытаются по колено в грязи пробраться к школе, колледжам и магазинам. Не лучше ситуация и на соседних улицах Уральская, Холмогорская и Воронина. При этом проблема не решается уже много лет.

«Я живу здесь три года, однако этой проблеме больше десяти лет. Уже много лет мы просим местные власти восстановить водосточные канавы и дороги по улицам Российская, Уральская, Холмогорская и Воронина хотя бы для возможности просто пройти по ним пешком! Самая проходная из них, улица Российская, связывает два района, однако все мы ползем по ней по колено в грязи – и школьники, и студенты, и пенсионеры. ГАИ фиксировало жалобы на глубину ям, их передавали в администрацию, а там каждый год одна и та же отписка: денег нет, будем копить. В итоге ни бабулькам в магазин не пройти, ни детям. У нас здесь торфяник, он со временем проваливается. Даже трактор и то еле-еле проезжает в этих ямах, в жиже этой», - возмутился в беседе с НСН один из местных жителей.

Мы попросили губернатора Александра Цыбульского и главу Архангельска решить наконец проблему с улицей Российская.