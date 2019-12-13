Дорожные камеры снизили число ДТП в Москве на 23% за девять лет
Количество аварий в Москве с 2010 года снизилось на 23% благодаря использованию камер на дорогах. Об этом заявили в госкорпорации «Ростех». Кроме того, там подчеркнули, что статистика нарушений ПДД в местах установки систем фотовидеофиксации в настоящий момент приблизилась к нижнему порогу.
В «Ростехе» добавили, что данные, полученные за десять месяцев уходящего года, говорят о том, что под камерами водители в большинстве случаев ведут себя более дисциплинированно. Также отмечается, что дорожные камеры в значительной степени влияют на статистику автомобильных краж и угонов: за девять лет этот показатель в столице снизился в четыре раза.
Добавим, Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер.
Кстати, ранее НСН писала, что сотрудники Госавтоинспекции обычно не штрафуют российских водителей за ряд несерьезных нарушений. Инспекторы ГИБДД и камеры видиофиксации, в частности, не штрафуют за превышение скорости на 19 км/ч.
Кроме того, не стоит забывать, что в целях безопасности дорожного движения разговоры по мобильному телефону за рулем также запрещены. За такой проступок предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, однако многие инспекторы ГИБДД игнорируют и это нарушение.
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