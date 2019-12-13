Дорожные камеры снизили число ДТП в Москве на 23% за девять лет

Количество аварий в Москве с 2010 года снизилось на 23% благодаря использованию камер на дорогах. Об этом заявили в госкорпорации «Ростех». Кроме того, там подчеркнули, что статистика нарушений ПДД в местах установки систем фотовидеофиксации в настоящий момент приблизилась к нижнему порогу.

В «Ростехе» добавили, что данные, полученные за десять месяцев уходящего года, говорят о том, что под камерами водители в большинстве случаев ведут себя более дисциплинированно. Также отмечается, что дорожные камеры в значительной степени влияют на статистику автомобильных краж и угонов: за девять лет этот показатель в столице снизился в четыре раза.

Добавим, Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер.