Премьер не стал переступать порог. Нештрафуемый

Скептически отозвался глава российского правительства об идее снизить нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах с нынешних 20 до 10 км/ч. Во время приема граждан в центральном офисе партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сослался на собственный водительский опыт:

«Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда, могу вам сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км/ч - они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем. Эти 10 км/ч - непонятно, чуть-чуть нажал, и все», - сказал Медведев.

И признал, что снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч может оказаться поводом штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушать правила дорожного движения. Он пообещал дать поручение еще раз проанализировать этот вопрос вице-премьеру Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву, хотя и заметил, что не намерен «предрешать» окончательный подход к этому вопросу. Правительство, по словам Медведева, проработает и вопрос об обязательной установке дорожных знаков перед камерами контроля скорости на дорогах.

О том, что инициатива снизить нештрафуемый порог превышения скорости нацелена на сбор как можно большего количества штрафов, а не на повышение безопасности дорожного движения, неоднократно указывали эксперты, так что премьер-министр тут Америки не открыл. Так, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН отмечал отсутствие каких-либо доказательств того, что эта мера влияет на ухудшение дорожной ситуации:

«Мотивом подобной инициативы является только одно – желание собрать как можно больше денег с автовладельцев. Штрафов соберут огромное количество, что в интересах бюджета, а, самое главное, в интересах частников, которые эти камеры обслуживают», - заявлял Виктор Похмелкин.

Солидарную с ним позицию занимает и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, предлагаемая мера будет иметь обратный эффект - увеличение аварийности на дорогах. В эфире НСН он называл «издевательством над водителями» необходимость движения в «рваном» ритме – 90-60-90-60:

«Эти скоростные разрывы жутко изматывают водителя и, на самом деле, увеличивают аварийность в разы», - заявлял собеседник НСН, считая инициативу направленной «не на безопасность, а на увеличение длины яхт владельцев организаций с камерами фиксации нарушений».

Сейчас нарушение скоростного лимита до 20 км/ ч не штрафуется. Как напоминает ТАСС, в Минтрансе заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей за такое нарушение правил дорожного движения. А Госавтоинспекция предлагала увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тысяч рублей и лишить систематических нарушителей правил дорожного движения возможности оплачивать штраф с 50-процентной скидкой.

