«Смотря где живешь»: В Петербурге предложили брать разный курортный сбор с туристов
Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил НСН, что чем дороже жилье у туристов, тем больше они заплатят курортный сбор.
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в интервью НСН выразил мнение, что чем дороже жилье у туристов города, тем больше они смогут заплатить курортный сбор.
Закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге вступит в силу с 1 октября, однако уплата самого сбора начнется с 1 апреля 2024 года, потому что до этого будет действовать нулевая ставка. Соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении на заседании парламента города. Борис Вишневский рассказал о предложении дифференцировать курортную плату в зависимости от стоимости проживания туристов.
«Мы поддерживаем такую инициативу. Будем направлять предложение по изменению закона, это сегодня обсуждалось как раз. Комитет по туризму поддержал мое предложение. Мы предлагаем дифференцировать курортный сбор в зависимости от стоимости проживания. Грубо говоря, те, кто живет в дорогих гостиницах, платили бы одну сумму, а кто живет в недорогих – гораздо меньшую. Сейчас закон не дает возможности для такой дифференциации, но она необходима. Я надеюсь, что мы это пробьем и успеем до того, как этот закон вступит в силу», - сказал собеседник НСН
По его словам, введение курортного сбора не отпугнет желающих посетить северную столицу России.
«Такая инициатива не отпугнет туристов. Нужно обратить внимание на идею с дифференциацией. Посмотрим, что будет. Опять же, это эксперимент. Думаю, мы еще урегулируем все эти вопросы», - выразил мнение депутат.
Он также успокоил всех переживающих за собранные суммы посредством курортного сбора.
«Создается специальный фонд. Эти отчисления будут идти только туда и будут направлены только на развитие курортной инфраструктуры. Это отдельный отсек в городском кошельке, из которого нельзя потратить деньги больше ни на что», - резюмировал Вишневский.
Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова рассказала, что среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград. По ее словам, в Петербург на лето сделано уже порядка 12% бронирований, сообщает «Радиоточка НСН».
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