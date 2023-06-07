«Смотря где живешь»: В Петербурге предложили брать разный курортный сбор с туристов

Закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге вступит в силу с 1 октября, однако уплата самого сбора начнется с 1 апреля 2024 года, потому что до этого будет действовать нулевая ставка. Соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении на заседании парламента города. Борис Вишневский рассказал о предложении дифференцировать курортную плату в зависимости от стоимости проживания туристов.

«Мы поддерживаем такую инициативу. Будем направлять предложение по изменению закона, это сегодня обсуждалось как раз. Комитет по туризму поддержал мое предложение. Мы предлагаем дифференцировать курортный сбор в зависимости от стоимости проживания. Грубо говоря, те, кто живет в дорогих гостиницах, платили бы одну сумму, а кто живет в недорогих – гораздо меньшую. Сейчас закон не дает возможности для такой дифференциации, но она необходима. Я надеюсь, что мы это пробьем и успеем до того, как этот закон вступит в силу», - сказал собеседник НСН