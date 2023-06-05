В Египте для туристов планируется ввести налоги на роскошь и развлечения

В частности, парламент страны одобрил новый налог в размере 10% на импортируемые предметы роскоши, к которым относятся алкоголь, шоколад, фрукты, креветки, копченый лосось и так далее.

Отмечается, что все эти товары востребованы в самых дорогих отелях, поэтому отдыхающим будет предложено заплатить за удорожание.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Египте подорожает стоимость посещения пирамид.

