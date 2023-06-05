В Египте для туристов планируется ввести налоги на роскошь и развлечения
5 июня 202314:01
Власти Египта повысят налоги и сборы для иностранных туристов, сообщают местные СМИ.
В частности, парламент страны одобрил новый налог в размере 10% на импортируемые предметы роскоши, к которым относятся алкоголь, шоколад, фрукты, креветки, копченый лосось и так далее.
Отмечается, что все эти товары востребованы в самых дорогих отелях, поэтому отдыхающим будет предложено заплатить за удорожание.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Египте подорожает стоимость посещения пирамид.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru