Депутаты Петербурга поддержали введение курортного сбора в городе с 1 апреля 2024 года

Закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге вступит в силу с 1 октября, однако уплата самого сбора начнется с 1 апреля 2024 года, потому что до этого будет действовать нулевая ставка. Соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении на заседании парламента города.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил в своем Telegram-канале, что бюджетно-финансовый комитет Заксобрания одобрил введение курортного сбора. Так, предполагается, что его размер составит 100 рублей в сутки, при этом от уплаты освободят граждан 20 льготных категорий.

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По словам представителя губернатора в законодательном собрании Константина Сухенко, предположительный объем поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от курортного сбора с туристов может составить в следующем году 310 миллионов рублей.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН рассказала, что среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград. По ее словам, в Петербург на лето сделано уже порядка 12% бронирований, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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