Депутаты Петербурга поддержали введение курортного сбора в городе с 1 апреля 2024 года

Закон о курортном сборе в Санкт-Петербурге вступит в силу с 1 октября, однако уплата самого сбора начнется с 1 апреля 2024 года, потому что до этого будет действовать нулевая ставка. Соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении на заседании парламента города.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил в своем Telegram-канале, что бюджетно-финансовый комитет Заксобрания одобрил введение курортного сбора. Так, предполагается, что его размер составит 100 рублей в сутки, при этом от уплаты освободят граждан 20 льготных категорий.