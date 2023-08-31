Fit Service: чаще всего подделывают моторные масла, антифризы и детали подвески
В России на рынке автотоваров можно встретить большое количество контрафактных автозапчастей, но чаще всего злоумышленники подделывают технические жидкости и элементы подвески, сказал в беседе с «Газетой.Ru» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.
По его словам, 25% всех продающихся технических жидкостей и запчастей на российском рынке являются подделками. Уточняется, что в основном это моторные масла известных производителей и антифризы.
Вдобавок, по словам Рузанова, в последнее время возросло число контрафактных деталей подвески, в частности, шаровых опор и рулевых тяг. Эксперт предупредил о возникающей опасности поломки автомобиля в случае установки контрафактных запчастей.
Ранее сообщалось, что в России закончились автомобили Audi, BMW, Volvo, Land Rover и другие, официально импортированные ушедшими компаниями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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