Россельхознадзор: РФ сможет импортировать необходимые объемы фруктов и ягод
Россия сможет импортировать необходимые объемы фруктов и ягод для недопущения образования дефицита продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что в предыдущие годы отечественные импортеры уже ввозили за-за рубежа в среднем порядка 1,5 млн тонн яблок. По словам Данкверта, в случае образования дефицита на внутреннем рынке российские компании смогут воспользоваться этой схемой.
При этом глава Россельхознадзора подчеркнул, что в настоящее время в магазинах не наблюдается нехватки ключевых видов фруктов и ягод.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти должны оказать своевременную поддержку сельхозпроизводителям, чтобы предотвратить резкие изменения цен на яблоки из-за майских заморозков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru