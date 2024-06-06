Россельхознадзор: РФ сможет импортировать необходимые объемы фруктов и ягод

Он отметил, что в предыдущие годы отечественные импортеры уже ввозили за-за рубежа в среднем порядка 1,5 млн тонн яблок. По словам Данкверта, в случае образования дефицита на внутреннем рынке российские компании смогут воспользоваться этой схемой.

При этом глава Россельхознадзора подчеркнул, что в настоящее время в магазинах не наблюдается нехватки ключевых видов фруктов и ягод.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти должны оказать своевременную поддержку сельхозпроизводителям, чтобы предотвратить резкие изменения цен на яблоки из-за майских заморозков, передает «Радиоточка НСН».

