Диетолог Соломатина предостерегла россиян от покупок арбузов с рук
Арбузы и дыни необходимо покупать только в проверенных точках, имеющих сертификаты и лицензию на продажу, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе NEWS.ru.
Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя покупать дыни и арбузы с рук или в дальних точках метро, потому что в таких случаях нет никакой уверенности в безопасности продукта.
Врач уточнила, что если у продавцов есть сертификат на продукцию и лицензия на продажу, то риск купить плохой арбуз не велик. При наличии сомнений покупатель в праве попросить предъявить документы на продукты. Кроме того, Соломатина рекомендовала тщательно мыть арбуз перед употреблением.
Ранее стало известно, что жительница Москвы умерла после употребления арбуза, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru