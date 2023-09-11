Диетолог Соломатина предостерегла россиян от покупок арбузов с рук

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя покупать дыни и арбузы с рук или в дальних точках метро, потому что в таких случаях нет никакой уверенности в безопасности продукта.

Врач уточнила, что если у продавцов есть сертификат на продукцию и лицензия на продажу, то риск купить плохой арбуз не велик. При наличии сомнений покупатель в праве попросить предъявить документы на продукты. Кроме того, Соломатина рекомендовала тщательно мыть арбуз перед употреблением.

Ранее стало известно, что жительница Москвы умерла после употребления арбуза, напоминает RT.

