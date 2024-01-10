Сто белгородских детей отправились в воронежские оздоровительные лагеря
Около 100 детей из белгородских школ отправились в оздоровительные лагеря Воронежской области, передает ОТР.
Отмечается, что детей отправили в другие регионы из соображений безопасности. Кроме того, власти Белгородской области продлили зимние каникулы до 19 января.
Так, воронежские лагеря «Голубой экран» и «Кировец» уже распахнули двери для юных белгородцев. Еще 280 детей из Белгорода планируется отправить в оздоровительные лагеря Калуги.
Ранее стало известно, что жители Белгорода из-за участившихся обстрелов со стороны Украины боятся выходить на улицы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru